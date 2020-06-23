Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Bingöl'e getirildi
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl'e getirildi.
23.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:35
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl'e getirildi.
Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, eşi Türkan, kızı Medine ve annesi Nazime Bilen'in cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği araçla Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrasına getirildi. Cenazeleri karşılayan aile bireyleri gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: AA