Bursa'da selatin camiler cumaya hazır
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Bursa'da selatin camiler cumaya hazır

Bursa'da selatin camiler cumaya hazır Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 16 Mart tarihinden bu yana geçici olarak faaliyetlerine ara veren camiler, Cuma günü cemaatle buluşmaya hazırlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi müftülük tarafından belirlenen camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

27.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:05

Bursa'da selatin camiler cumaya hazır

BURSA - Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 16 Mart tarihinden bu yana geçici olarak faaliyetlerine ara veren camiler, Cuma günü cemaatle buluşmaya hazırlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi müftülük tarafından belirlenen camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetlerine ara veren camilerin, 29 Mayıs Cuma günü, belirlenecek kurallar çerçevesinde cemaatle ibadete açılacağı duyurulmuştu. Bu tarihten itibaren öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararının ardından gerekli adımlar atılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de müftülük tarafından belirlenen camilerde temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlemlerini başlattı. Belirlenen camiler, cami bahçeleri ve açık alanda kılınabilecek Cuma namazı için de bütün hazırlıklar tamamlandı. Belirle noktalara dezenfektan üniteleri yerleştirilirken, vatandaşlara tek kullanımlı seccade ve maske dağıtımı yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır camilerde namaz kılınamadığını hatırlatarak, bu konuda toplumda büyük bir özlem olduğunu söyledi. Yine Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak 29 Mayıs Cuma gününden itibaren camilerin yeniden cemaatle buluşacağını kaydeden Başkan Aktaş, "Öncelikle bu süreçte büyük bir hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ciddi tedbirler aldık. Bununla alakalı dezenfektasyon çalışmaları yaptık. İlk günden itibaren selatin camilerimiz başta olmak üzere 318 camimizde bu iş ve işlemleri yerine getirdik. Ama 29 Mayıs günü, İstanbul'un fethi gibi anlamlı bir günde beraberce toplu namaz kılmak gerçekten bizim için büyük bir keyif. Müftülük tarafında namaz kılınabilecek camiler belirlendi. Cami içi, bahçesi ve düzenlendiğimiz açık alanlarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Camilere ilave olarak, Namazgah Parkı, Merinos Parkı, Orhangazi Parkı, Atıcılar futbol sahası ve Mihraplı Parkı olmak üzere 5 ayrı açık alan belirledik. Buralarda da namaz kılınacak yerlerin çizimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Halkımıza tek kullanımlık seccadeler ve maske dağıtılacak. Belirle noktalara el dezenfektan üniteleri yerleştiriliyor. İnşallah bizler de kurallara uyup, kişisel hijyenimize dikkat edip, Cuma namazını eda edeceğiz" diye konuştu.

Bursa'da selatin camiler cumaya hazır

Kaynak: İHA

Manşet

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