Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı
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Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı

BURSA'da, ailesiyle birlikte gezi amaçlı gittiği şelale yakınlarında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanan D.E. (44), AFAD ve JAK ekiplerince kurulan halatlı istasyon yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı
22.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 21:01

BURSA'da, ailesiyle birlikte gezi amaçlı gittiği şelale yakınlarında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanan D.E. (44),  AFAD ve JAK ekiplerince kurulan halatlı istasyon yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan D.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve kızı ile birlikte Küreklidere Şelalesi'ne gezi amaçlı giden D.E. (44), şelale yakınlarında gezinirken bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten ağaçlık alana düşen D.E., baygınlık geçirdi. D.E.'nin eşi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, UMKE ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. D.E., AFAD ve JAK ekipleri tarafından kurulan istasyon yardımıyla halatlarla düştüğü uçurumdan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.E., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. D.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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