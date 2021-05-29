Bursa'da sel sonucu mahsur kalan 15 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bağ evinde mahsur kalan 15 kişiyi belediye ekipleri kurtardı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bağ evinde mahsur kalan 15 kişiyi belediye ekipleri kurtardı.

Kestel'in Burhaniye mahallesinde etkili olan sağanak nedeniyle bağ evinde mahsur kalan kişiler Kestel Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların Kestel Belediyesine mahsur kaldıklarını bildirmesi üzerine belediye ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine gelen ekipler, arazi araçlarıyla mahsur kalan 15 kişiyi kurtardı. Kestel belediye başkanı Önder Tanır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Geçmiş olsun Kestel'im rabbim beterinden korusun. Burhaniye Köyümüzde aşırı yağış sonucu mahsur kalan 15 vatandaşımızın tahliyesini sağ salim gerçekleştirdik. Ekiplerimiz sel ve su baskını riskine karşı teyakkuzda. Lütfen bize ve ilgili mercilere ulaşınız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı