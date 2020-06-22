Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (7) BAKAN SOYLU: 5 BİN LİRAYA KADAR YARDIMDA BULUNACAĞIZİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda, Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKAN SOYLU: 5 BİN LİRAYA KADAR YARDIMDA BULUNACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda, Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza ilk olarak 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, tarımsal faaliyetin devamı kadar TARSİM'in de önemli olduğunu kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Şu anda Bursa'da tarım sigortalılık oranı yüzde 18 yani olması gerekenin 5'te biri. Bu köylerin birçoğu da orman köyleri. Bu sebeple ORKÖY kapsamında bu köylerimize 2 milyon lira biz de hibe desteği vermeyi öngördük. En azından tarımsal faaliyetin sürdürebilmesi ve yaşanan acılara bir miktar da olsa telafi olabilmesi kapsamında böyle bir şey yapalım dedik. Hasar görmüş arkadaşlarımız ellerindeki hasar tespit raporlarıyla Tarım Kredi'ye ve Ziraat Bankası'na borçlarını erteleyebilecekler. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN/BURSA,

Kaynak: DHA