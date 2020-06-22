Bursa'da sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
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Bursa'da sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor

Bursa'daki sel felaketinde kayıp 4 kişiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'da sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor
22.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:05

Bursa'daki sel felaketinde kayıp 4 kişiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde sel suları 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba'yı evinde yakalamış, talihsiz kız evinde hayatını kaybetmişti. Sel 130 haneli mahallenin tamamını sular altında bırakırken azgın sular 10'dan fazla aracı sürüklemişti. Selde en büyük acı Kestel'in Kayacık Mahallesi'nden geldi. Dere kenarındaki bağ evinde sel sularına yakalanan Bingöllü 5 kişilik aileden haber alınamamıştı. Dün gece saatlerinde ailenin 5 yaşındaki kızı cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinden 257 kişi gece boyunca kayıp 4 kişi arama çalışmalarını sürdürdü. Ancak günün ilk ışıklarıyla 05.30'da ekipler geniş kapsamlı olarak dere yatağında arama çalışmalarını hızlandırdı. Bingöllü aileden 3 kişinin cansız bedeni 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedine 500 metre mesafede ekipler tarafından çamur ve taş yığınları arasında bulundu. Halen kayıp 1 kişinin arama çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, cenazeler hastane morguna kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey yetkililerinde bölgede inceleme yapacağı, sel felaketinin en çok vurduğu Dudaklı, Narlıdere ve Kayacık'da afetin yaraları sarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekiplerinin seferber ettiği öğrenildi.

Tarım İl Müdürlüğü de Bursa'nın en verimli ovalarından birisinde şeftali, armut bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılacak.

Kayıp 3 kişinin cansız bedenleri çıkartılırken yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kayıp 1 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor.

Bursa Valiliği de dün gece bir açıklama yaptı. Açıklamada, "21 Haziran 2020 tarihinde saat 18.48 sıralarında AFAD'a gelen ihbar üzerine Bursa İli Kestel İlçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu Mahallelerinde meydana gelen sel felaketi ihbarının alınması üzerine; Valiliğimizce derhal oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince olaya müdahale edilmiş olup, Meydana gelen sel felaketinde Kestel İlçemiz Dudaklı mahallesinde 1998 doğumlu Kader Akbaba isimli engelli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Yine Kayacık mahallemizde, aynı aileden 7 kişi sele kapılmış olup, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 5 kişi sele kapılmış, bunlardan 1 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerine; 37 AFAD, 50 STK olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeli ile beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 Ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 24 Tim ve 1 JAK timi ile beraber toplam 134 Jandarma personeli ile beraber toplam 257 personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Öte yandan Orhangazi ilçemizin Yenisölöz ve Bayırköy mahallerinde maddi hasar oluşmuştur. Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık mahallelerimizde oluşan hasar nedeniyle her mahallemize ayrı ayrı olmak üzere 4 kamyon, 2 greyder, 4 kepçe görevlendirilmiş olup; hem Orhangazi İlçemizde hem de Kestel ilçemizin bağlı mahallelerinde çalışmalar sabaha kadar bitirilecektir" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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