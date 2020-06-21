Bursa'da, sel felaketinde evde mahsur kalan bir kişi öldü
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Bursa'da, sel felaketinde evde mahsur kalan bir kişi öldü

Bursa'da, sel felaketinde evde mahsur kalan bir kişi öldü (2)KAYBOLAN 5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORBursa'nın Kestel ilçesinde aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

21.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:36

Bursa'da, sel felaketinde evde mahsur kalan bir kişi öldü (2)

KAYBOLAN 5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle su dolan evde kalan bedensel engelli olduğu öğrenilen bir kişinin öldüğünün belirlenmesinin ardından, Kayacık Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin sele kapılıp dere yatağına sürüklendiği öğrenildi. Bursa İtfaiyesi, AFAD, UMKE, ANDA ve NAK ekipleri tarafından kayıp kişileri bulmak için detaylı şekilde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin Kayacık Mahallesi ile Narlıdere Mahallesi arasındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bursa'da, sel felaketinde evde mahsur kalan bir kişi öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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