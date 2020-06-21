Bursa'da, sel felaketinde evde mahsur kalan bir kişi öldü
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Bursa'da, sel felaketinde evde mahsur kalan bir kişi öldü

BURSA'da aşırı sağanak sebebiyle su dolan evde mahsur kalan bedensel engelli bir kişi öldü.

Bursa'da, sel felaketinde evde mahsur kalan bir kişi öldü
21.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:32

BURSA'da aşırı sağanak sebebiyle su dolan evde mahsur kalan bedensel engelli bir kişi öldü. Derelerin taşmasıyla birlikte tarlalarda mahsur kalma ve sele kapılma ihtimaline karşın arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Bursa'da, aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı dereler taştı. Narlıdere ve Dudaklı Mahalleleri'nde ise, taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜSağanak yağmurun etkisiyle, Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı bir evin birinci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan bir çifti köy meydanında mahalle sakinleri suyun içerisinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen ailenin kız çocukları ise öldü.EKİPLER TARLALARDA ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Yağmurun başladığı sıralarda tarlada çalışan çiftçilerin mahsur kalma, sele kapılma ihtimaline karşılık Bursa İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi (NAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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