Bursa'da sel felaketi...Selden kaçamayan engelli kız hayatını kaybetti
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Bursa'da sel felaketi...Selden kaçamayan engelli kız hayatını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel suları bir köyde hayatı felç etti.

Bursa'da sel felaketi...Selden kaçamayan engelli kız hayatını kaybetti
21.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:04

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel suları bir köyde hayatı felç etti. 24 yaşındaki engelli kız sel sularında evinden dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Köyü yerle bir eden sel suları sebebiyle onlarca ev ve binlerce dönüm ekili alan sular altında kalırken, azgın sular çok sayıda araç, traktör ve römorku sürükledi. Köyde yaşanan felaket ise drone ile havadan görüntülendi

130 haneli Dudaklı köyü akşam saatlerinde felaketi yaşadı. Sağanak yağış sele dönüştü. Çınarcık olarak bilinen dağ yöresinden gelen kaya parçalarıyla gelen sel suları köyde hayatı durma noktasına getirdi. Köyün üst kısmındaki bir evde kalan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba sel sularından dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, sel sularıyla sürüklenen babası Recep Akbaba ise köy meydanında kurtarıldı.

Köydeki onlarca otomobil, traktör, kamyonet ve römork da sel sularından nasibini aldı. Azgın sular yukarıdan aşağıya çok sayıda aracı sürüklerken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine AFAD, Jandarma. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve AKUT ekipleri gelerek müdahale etti.

İş makineleri de köye sevk edildi. Sel suları çok sayıda evin duvarını da yıktı. Büyük kaya parçaları ise çok sayıda evin içine doldu. Elektrikli aletlerin tamamı ise kullanılamaz hale geldi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da inceleme yapmak üzere köye gelirken, köyde temizlik çalışmasının başlatıldığı öğrenildi.

Ankara yolunda da trafikte sel suları sebebiyle aksamalar yaşandı. Ayrıca Uludağ'dan gelen azgın sel suları Gölbaşı'nda köprüleri yıktı.

Öte yandan şeftali, armut, ayva, kiraz ağaçlarının dikili olduğu, marul, çilek, maydonoz ve çeşitli sebzelerin ekili olduğu binlerce dönüm de sular altında kaldı.

51 yaşındaki köy sakini İsmail Sağdıç, "Ömrü hayatımda ilk kez böyle bir felaket gördüm. Evleri yıktı geçti. Malesef bir kaybımız var. Bütün ekili alanlar sular altında. Cumhurbaşkanlığı'ndan Tarım Bakanlığı'ndan yardım bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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