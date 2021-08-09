Bursa'da sel bölgesinde yaralar sarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da sel bölgesinde yaralar sarılıyor

Bursa'da sel bölgesinde yaralar sarılıyor
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle sel ve taşkınların oluştuğu bölgede çalışmalar sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle sel ve taşkınların oluştuğu bölgede çalışmalar sürüyor.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Değirmenönü, Hamamlıkızık ve Cumalıkızık mahallelerinde su basan evlerin temizliği belediye ekiplerince saatler içinde tamamlandı. Ayrıca, kapanan yollar aynı gün açıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile AK Parti İlçe Başkanı Ali Erbay, Değirmenönü Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çavuşoğlu, Yıldırım Belediyesi başta olmak üzere Valilik, Kaymakamlık ve BUSKİ ekiplerinin afet noktalarında seferber olduğunu belirtti.

Devletin kısa sürede yaraları sarmaya başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, selden çok kısa bir süre sonra tüm ekibiyle sahadaydı. Bugün yine burada, kimsenin mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyor. Devletimiz büyüktür ve buradadır. Tüm vatandaşlarımıza yeniden geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yılmaz ise şu bilgileri paylaştı:

"Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekipleri ile hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Selden zarar gören evlerde inceleme yaptık, hemşehrilerimizin taleplerini dinledik. Zararların karşılanması noktasında elimizden geleni yapacağız. Tabii iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Ani ve yoğun yağışların oluşturduğu taşkınların önlenmesi ile ilgili çalışma yapacağız. Benzer afetlerin tekrar etmemesi için de bölgedeki derelerin ıslahı da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Gün tartışma zamanı değil, gün birlik ve beraberlik zamanı. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Ali Koç Caner Erkin Lionel Messi Rıza Kayaalp Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da sel bölgesinde yaralar sarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:45:47. #1.15#

title