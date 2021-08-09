Bursa'da sel bölgesinde yaralar sarılıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle sel ve taşkınların oluştuğu bölgede çalışmalar sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yoğun sağanak nedeniyle sel ve taşkınların oluştuğu bölgede çalışmalar sürüyor.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Değirmenönü, Hamamlıkızık ve Cumalıkızık mahallelerinde su basan evlerin temizliği belediye ekiplerince saatler içinde tamamlandı. Ayrıca, kapanan yollar aynı gün açıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile AK Parti İlçe Başkanı Ali Erbay, Değirmenönü Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çavuşoğlu, Yıldırım Belediyesi başta olmak üzere Valilik, Kaymakamlık ve BUSKİ ekiplerinin afet noktalarında seferber olduğunu belirtti.

Devletin kısa sürede yaraları sarmaya başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, selden çok kısa bir süre sonra tüm ekibiyle sahadaydı. Bugün yine burada, kimsenin mağdur olmaması için yoğun çaba gösteriyor. Devletimiz büyüktür ve buradadır. Tüm vatandaşlarımıza yeniden geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yılmaz ise şu bilgileri paylaştı:

"Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekipleri ile hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Selden zarar gören evlerde inceleme yaptık, hemşehrilerimizin taleplerini dinledik. Zararların karşılanması noktasında elimizden geleni yapacağız. Tabii iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Ani ve yoğun yağışların oluşturduğu taşkınların önlenmesi ile ilgili çalışma yapacağız. Benzer afetlerin tekrar etmemesi için de bölgedeki derelerin ıslahı da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin