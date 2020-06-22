Bursa'da sel bölgesinde çalışan ekipler engelli vatandaşı kucağında taşıdı
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Bursa'da sel bölgesinde çalışan ekipler engelli vatandaşı kucağında taşıdı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selin izlerini temizlemek için bölgede çalışan belediye ekipleri, engelli bir vatandaşı, gitmek istediği yere kucaklayarak götürdü.

22.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:34

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selin izlerini temizlemek için bölgede çalışan belediye ekipleri, engelli bir vatandaşı, gitmek istediği yere kucaklayarak götürdü.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı mahallesinde, dün akşam şiddetli sağanak ve doludan kaynaklanan selin yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Çamur birikintileri arasında iş makineleri ve küreklerle çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yürümekte güçlük çeken engelli kişiyi gördü.

Bunun üzerine iki görevli, yollardaki çamur ve birikintiler nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşı gitmek istediği yere kucaklarında taşıdı.

Bursa'da sel bölgesinde çalışan ekipler engelli vatandaşı kucağında taşıdı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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