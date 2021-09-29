Bursa'da şehrin üstünde alçak uçuş yapan helikopter paniğe neden oldu - Haberler
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Bursa'da şehrin üstünde alçak uçuş yapan helikopter paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bursa'da şehrin üstünde alçak uçuş yapan helikopter paniğe neden oldu Bursa'da sabah saatlerinde şehrin üstünde alçak uçan helikopter paniğe neden oldu.

BURSA (İHA) - - Bursa'da şehrin üstünde alçak uçuş yapan helikopter paniğe neden oldu

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde şehrin üstünde alçak uçan helikopter paniğe neden oldu.

Bursa'da sabah saatlerinde şehir merkezinde alçak uçuş yapan helikopteri gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Bazı vatandaşlar durumu anlamaya çalışırken; bazıları da cep telefonları ile havadaki helikopteri kayıt altına aldı. Belirli bölgeler arası birçok kez gidiş dönüş yapan helikopterin ne için uçtuğu ise sonradan anlaşıldı.

Alçak uçuş nedeniyle vatandaşların panik yaşayarak polis ekiplerine ihbarda bulunduğu helikopterin, elektrik dağıtım şirketi adına çalıştığı, direkler arasında uzanan elektrik tellerine uyarı balonu taktığı öğrenildi. Helikoptere takılan bir sepet yardımıyla tellere ulaşan ekiplerin o anları kaydedildi.

Bursa'da şehrin üstünde alçak uçuş yapan helikopter paniğe neden oldu

Bursa'da şehrin üstünde alçak uçuş yapan helikopter paniğe neden oldu

Bursa'da şehrin üstünde alçak uçuş yapan helikopter paniğe neden oldu

Bursa'da şehrin üstünde alçak uçuş yapan helikopter paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa'da şehrin üstünde alçak uçuş yapan helikopter paniğe neden oldu - Haberler
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