Bursa'da şehitler için birlik ve beraberlik konvoyu
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Bursa'da şehitler için birlik ve beraberlik konvoyu

Bursa'da İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen 33 asker için birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.

29.02.2020 00:15 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:15
Bursa'da şehitler için birlik ve beraberlik konvoyu

'da 'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen 33 asker için birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.


Bursa'da İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen 33 asker için birlik ve beraberlik konvoyu oluşturuldu. 50'den fazla aracın katıldığı konvoy, Ankara çevre yolundan başladı. Şehir merkezinde turlayan konvoya çevredeki vatandaşlar da alkış tutarak destek verdi. Konvoy, Heykel Meydanı'nda son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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