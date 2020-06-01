Bursa'da şehit polis memuru göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa'da şehit polis memuru göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Erman Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından göz yaşları içinde toprağa verildi.

Bursa'da şehit polis memuru göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
01.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:44

Bursa'da kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Erman Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından göz yaşları içinde toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım'a bağlı Hacıvat Mahallesinde iki aile arasındaki kavgaya müdahale ederken şehit olan Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 37 yaşındaki bir çocuk babası Erman Özcan'ın cenazesi konvoy eşliğinde Orhangazi'de bulunan baba evine getirildi. Şehit Özcan'ın tabutu cenaze aracından indirilmezken, cenazeyi gören annesi Hatice, eşi Emine, oğlu Hamza, abisi Erhan Özcan ayakta zor durdu. Şehit eşi Emine Özcan, eşinin görevli olduğu Narkotik Suçlarla Mücadele yeleğini giyerek tabutun başında hüngür hüngür ağladı. Evde helallik alınmasının ardından şehit polis Erman Özcan'ın cenazesi Gazi Orhanbey Camii'ne getirildi. Şehit polis memuruna karşı son görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce Bursalı cami avlusunu doldurdu.

Bakan Soylu cenaze için Bursa'ya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam yaşanan müessif olayın ardından sosyal medyada taziye mesajı yayımladı. Bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazına katılmak için hareket eden Süleyman Soylu, Yenişehir Havalimanına iniş yaptı. Beraberindeki heyetle birlikte Orhangazi ilçesine hareket ederek cenaze namazına katılan Soylu, şehit polis Erman Özcan'ın abisi ile birlikte saf tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından cami avlusunda helallik alınırken, Bakan Soylu, Orhangazi Şehitliğine götürülecek tabutu cenaze aracına kadar taşıdı. Binlerce Bursalı namazın ardından cenaze aracını takip ederek şehitliğe yürüdü. Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekilerin de iştirakiyle şehit polis defnedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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