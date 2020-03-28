Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalleri kapandı
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Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Bursa, Güncel

Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalleri kapandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında açıkladığı tedbirlerin ardından şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşandı.

28.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:15
Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalleri kapandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında açıkladığı tedbirlerin ardından şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşandı. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs biletlerini 17.00'dan önceye alırken, 17.00'dan sonra bilet alanlar da seyahat izin formu doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatlerin durdurulacağını açıklamasının ardından şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşandı. Birçok vatandaş memleketine dönmek için terminale gelirken, yolculuk saati 17.00'den sonra olan yolcular için de, terminal içerisinde Seyahat İzin Başvuru Noktası oluşturuldu. Sefer saati 17.00'den sonra olan vatandaşlar, buraya gelerek izin formu doldurdu.

BURSA VALİLİĞİ: SEYAHAT İZİN BELGESİ OLMAYANLARIN SEYAHAT ETMELERİNE İZİN VERİLMEYECEKBursa Valiliği'nden de konu ile ilgili yapılan açıklamada, saat 17: 00'den sonraki seferlerin Kaymakamlık izni ile yapılabileceği belirtilirken, "Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Kaymakamlık izni ile gerçekleştirilebilecektir. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Kaymakamların koordinesinde şehirler arası otobüs terminalleri bünyesinde kurulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak 'Seyahat Belgesi' düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' düzenlenecektir" denilerek, 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' olmayanların seyahat etmelerine izin verilmeyeceği ifade edildi.Saat 17.00'da İzmir'e gitmek için bilet aldığını belirten Erdoğan Günofat ise, "İzmir'e gidecektim gidemiyorum. Saat 17.00'da otobüsüm vardı, sefer iptal oldu. 3 kişi bilet aldı diye seferi iptal etmişler. Ben de arkadaşıma gidiyorum. Onda kalacağım" dedi.

Manisa'da yaşadığını belirten Samet Karadağ da "Buraya çocuklarımın tedavisi için gelmiştim. 10 gündür Bursa'dayım. Manisa'ya gitmeme için bu formu doldurmam gerekiyormuş. Otobüs biletim 17.30'da olduğu için izin belgesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.  


Kaynak: DHA

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