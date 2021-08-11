Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı
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Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı

Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan şehirlerarası yolcu otobüsü kazalarının ardından denetimler artırıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan şehirlerarası yolcu otobüsü kazalarının ardından denetimler artırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, İnegöl şehirlerarası otobüs terminaline giriş yapan otobüsleri denetledi.

Trafik ekipleri sürücülerin belgelerini inceleyip, yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu. Polis memuru, yolculara sürücüyü yolculuk sırasında denetlemelerini, olumsuzluk anında 112'yi arayarak polise ihbarda bulunmalarını istedi. - BURSA

Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı
Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı
Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı
Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı
Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı
Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı
Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı
Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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