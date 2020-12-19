Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
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Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı

19.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:39
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü 81 il, 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerini çıkardı.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü 81 il, 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerini çıkardı. Uygulama gereği Bursa'da bulunan tabelalar yeni düzenlenmeye göre hazırlanarak, rakım ve nüfus bilgileri tabelalardan silindi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileriyle nüfusun değişmesinin ardından 81 il ve 911 ilçenin giriş çıkışlarında bulunan tabelalarında düzenleme yaptı. Tabela değişikliklerinden kaynaklanan masrafı ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni uygulamada tüm şehir ile ilçe tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı. Tabelaların değiştirildiği kentlerden biri olan Bursa'da, İzmir ve Ankara güzergahlarında bulunan tabelalar yeni düzenlenmeye göre hazırlanarak rakım ve nüfus bilgileri tabelalardan kaldırıldı. Bursa'ya Ankara ve İzmir istikametinden yapılan girişlerdeki şehir tabelasında sadece kentin ismi yazıldı.


Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:43:16. #1.15#
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