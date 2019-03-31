Bursa'da Seçim Sandığı Hasta ve Engellilerin Evine Gitti

BURSA'da hasta ve engelliler, görevlilerce evlerine getirilen sandıkta oylarını kullandı.

Bursa'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) okullarda kurduğu sandıklarda gidip oy kullanamayan hasta ve engelliler, görevlilerinin evlerine getirdiği sandıkta oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı. YSK tarafından görevlendirilen görevli personel ve beraberindeki polis ekipleri, kentin farklı mahallelerinde bulunan hasta ve engelli vatandaşların evlerine gitti. Önceden oy kullanmak için YSK'ya başvuruda bulunan yüzlerce vatandaş görevlilerce evlerine getirilen sandıkta oy kullandı.

- Bursa

Kaynak: DHA