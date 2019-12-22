Bursa'da sazlık alanda yangın (2)
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Bursa'da sazlık alanda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Yeniköy mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sazlık yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

22.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:41
Bursa'da sazlık alanda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

'nın İlçesi Çakırca Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sazlık yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına İznik, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl ve Bursa itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 personel müdahale etti. Alevlerin çevreye sıçramasını önleyen ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntü ve söndürme çalışmalarıRöportajlar

Yangından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY- Hayri ŞEN/ İZNİK,(Bursa),


Kaynak: DHA
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