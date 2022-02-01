Bursa'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Bursa'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA, Şenol Poyraz - Güncel
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Bursa'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çakırca Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın şiddetliyle alevler geniş bir alana yayıldı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangında, sazlık alanın büyük bir bölümü zarar gördü.

Bursa'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Şenol Poyraz - Güncel

Yangın, İznik, Bursa, Güncel, Haber

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