Bursa'da Şaşırtan Görüntü

Bursa'da ortaya çıkan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Bursa-Ankara yolunda başıboş dolaşan iki at, araçlara aldırış etmeden anayolun ortasında koştu.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sürücüler ve vatandaşlar şehrin en işlek caddesinde başıboş şekilde koşan atları görünce şoke oldu. 2 atın ana yolda hızla koştuğu anlar bazı vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Atları gören sürücüler büyük panik ve şaşkınlık yaşarken, atların daha sonra bölgeden hızla koşarak gözden kaybolduğu öğrenildi. - BURSA