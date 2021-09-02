Bursa'da 'Saraybosna Günleri'

02 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİBursa'da 'Saraybosna Günleri'BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1972 yılından beri kardeş şehir Saraybosna ile ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlediği 'Bursa-Saraybosna Günleri, ünlü ressam İrfan Hozan'ın eserlerinin yer aldığı resim sergisiyle start aldı.

02 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'da 'Saraybosna Günleri'

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1972 yılından beri kardeş şehir Saraybosna ile ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlediği 'Bursa-Saraybosna Günleri, ünlü ressam İrfan Hozan'ın eserlerinin yer aldığı resim sergisiyle start aldı.

Bursa'da altyapıdan kültür sanata kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balkan coğrafyasıyla olan ilişkileri de sıkı tutuyor. Bursa ile Balkan şehirleri arasındaki ilişkilerin artarak devam etmesine yönelik projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 1972 yılından beri kardeş şehir olan Saraybosna Belediyesi ile karşılıklı kültürel faaliyetlere başladı. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı marifetiyle hayata geçirilen 'Bursa-Saraybosna Günleri'nin ilk ayağı, Bursa'da ünlü ressam İrfan Hozan'ın resim sergisinin açılmasıyla start aldı. 1-4 Eylül tarihleri arasında şehrin farklı noktalarında sergiler, film gösterimleri, konserler, folklor gösterileri gibi faaliyetler yapılacak.

"Saraybosna'yı ayrıca önemsiyoruz"

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki resim sergisinin açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Saraybosna Belediye Başkan Yardımcısı Amina Dervişbegoviç, ressam İrfan Hozan, Saraybosna'dan gelen misafirler ve Bursa'daki Bosna Hersek derneklerinin temsilcileri katıldı. Önceki dönem Belediye Başkanı Abdullah Skaka'yla görüştükleri, şimdiki Belediye Başkanı Benjamina Karic ile de faaliyete geçirdikleri bir programı başlattıklarını söyleyen Başkan Aktaş, Saraybosna ile Bursa'nın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Bursa'ya gelen misafirlerin kendilerini Saraybosna'da hissedeceğine inandığını dile getiren Başkan Aktaş, "Kültürel ve inanç anlamında birçok ortak değerlerimiz var. Ecdadımız Saraybosna'da eserler bırakmış. Bosna Hersek'te doğup daha sonra Bursa'ya gelerek hayatını devam ettirenlerin torunları bu şehirde yaşıyor. Bursa ile Saraybosna'yı, Türkiye ile Bosna Hersek'i ayrı düşünemeyiz. Kadim ilişkiler sebebiyle Bursa'da Saraybosna Günleri, Saraybosna'da Bursa Günleri yapılacak. 1-4 Eylül tarihleri arasında Bursa'da çeşitli programlar hazırladık. Bursa'da farklı yörelerden gelen insanlar yaşıyor. Geleneklerimizi devam ettiriyoruz, Türk Bayrağı gölgesinde yaşıyoruz. Bursa olarak Saraybosna'yı ayrıca önemsiyoruz. Türkiye'nin ve Bursa'nın da Balkan coğrafyası için değerli ve kıymetli olduğunu biliyoruz" dedi.

Bosna Hersek'e birçok kez gittiğini ve her gittiğinde ayrı heyecan duyduğunu anlatan Başkan Aktaş, Türkiye'de yaşayan herkesin de Bosna Hersek'i ziyaret etmesi gerektiğini ifade etti. 33 eserin yer aldığı serginin 10 Eylül'e kadar açık kalacağını söyleyen Başkan Aktaş, tüm Bursalıları sergiye gezmeye davet etti.

Saraybosna Belediye Başkan Yardımcısı Amina Dervişbegoviç, iki şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bursa'nın ve Saraybosna'nın kadim iki kardeş şehir olduğunu söyleyen Dervişbegoviç, iki şehrin kültürü, geleneği, insanı ve diğer yönleriyle birbirine benzediğini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Saraybosna'ya ayrı bir önem vermesinin de kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Dervişbegoviç, sergideki eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve katılımcılar tarafından kurdele kesimiyle sergi ziyaret açıldı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek ressam İrfan Hozan'dan eserler hakkında bilgi aldı. Konuklar, daha sonra 'İdris Amca'da adlı film gösterimini izledi

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre