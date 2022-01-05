Şarampole yuvarlanan araç, sitenin deposunun çatısında durdu
AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Abdurrahman U. idaresindeki 16 ZM 866 plakalı hafif ticari araç, Hisartepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlanan araç, 108 Evler Sitesi'nin bahçesinde, bir apartmanın yakınındaki deponun çatısında durabildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu.
Kaza yapan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.