Bursa'da şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu bir kişi yaralandı.
09.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:14
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu bir kişi yaralandı.
Kırsal Çavuşköy Mahallesi mevkisinde Akhisar Mahallesi muhtarı Oktay Garip (22) idaresindeki 16 FK 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda kırıklar oluşan Garip'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA