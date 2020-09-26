Bursa'da, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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Bursa'da, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

26.09.2020 23:19 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:23
Bursa'da, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Derbent Mahallesi Yenişehir- İznik karayolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir'den İznik'e doğru seyir halinde olan E.G. (27) yönetimindeki 16 KPL 99 kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü E.G. ve yanında bulunan E.Y. (34), itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından bulundukları yerden kurtarıldı. Jandarma ekipleri yol üzerinde ikinci kazanın yaşanmaması için önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar önce İznik Devlet Hastanesi'ne, ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa'da, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Bursa'da, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Bursa'da, şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay ALTAY

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