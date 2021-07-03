Bursa'da şarampole böyle uçtu...O sürücü yaşam savaşı veriyor

Bursa'da yolun kenarındaki kaldırımı fark etmeyip bariyerlerden aşağıya uçan otomobil sürücüsü yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Bursa'da yolun kenarındaki kaldırımı fark etmeyip bariyerlerden aşağıya uçan otomobil sürücüsü yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Otomobilin uçtuğu anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki genç sürücünün kan ihtiyacı bulunuyor.

Kaza, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi Selvili caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Anıl K. yol kenarındaki kaldırımı fark edemeyince otomobiliyle şarampolden aşağıya yuvarlandı. Kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar hemen 112 ilk yardım hattını arayarak sağlık ve polis ekibi istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücü Anıl K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Anıl K.'nın bilincinin açık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Ameliyata alınmayı bekleyen Anıl K. için B negatif kan anonsu da yapıldı.

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

26 yaşındaki Anıl K.'nın kullandığı otomobilin bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı