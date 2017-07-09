Bursa'da Saniye Saniye Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 2 kilo 802 gram metamfetamin ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Van'dan Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.U., M.A., Ö.Ö., H.D. ve İran uyruklu Y.Y'yi gözaltına alındı.



Operasyon anı kamerada



Öte yandan operasyon anı kameralara yansıdı. Görüntülerde araç içerisindeki bir şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 2 kilo 802 gram metamfetamin, 51 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA