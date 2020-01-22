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Bursa’da sanayicilerin gündemi ‘Mekansal Planlama’

Bursa'daki organize sanayi bölgelerinin katılımıyla kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR), Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

22.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:37
Bursa’da sanayicilerin gündemi ‘Mekansal Planlama’

'daki organize sanayi bölgelerinin katılımıyla kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR), (KOSAB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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