Bursa'da "Sanal Tombala" baskını
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Bursa'da "Sanal Tombala" baskını

- Bursa'da "Sanal Tombala" baskını Tombala oynayan 17 kişiye 766 bin lira ceza kesildi Bursa'da sosyal mesafe kurallarına uymayarak "Sanal Tombala" oynayan 17 kişiye toplam 766 bin lira idari para cezası kesildi.

Bursa'da 'Sanal Tombala' baskını
29.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:53

- Bursa'da "Sanal Tombala" baskını

Tombala oynayan 17 kişiye 766 bin lira ceza kesildi

BURSA - Bursa'da sosyal mesafe kurallarına uymayarak "Sanal Tombala" oynayan 17 kişiye toplam 766 bin lira idari para cezası kesildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde "Sanal tombala" oynandığı ihbarını aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, içerisinde 17 kişinin bulunduğu "İsimsiz" bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında 17 kişi toplanarak tombala adlı oyunu internet sitesi üzerinden sanal olarak oynadıklarını belirledi. Tombala oynamak için kullanılan 8 adet dizüstü bilgisayar muhafaza altına alınırken, 17 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından 1 şahsa 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefetten adli işlem yapıldı. "Sanal tombala" oynayan 17 kişiye ise her birine 41.950 TL olmak üzere toplamda 712.470 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır.

Ayrıca İş yerinin açık olmasından dolayı İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirlerine uyulmadığı tespit edilerek bahse konu yerde bulunan 17 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden kişi başı 3.150 TL olmak üzere toplamda 53.550 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bursa'da 'Sanal Tombala' baskını

Kaynak: İHA

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