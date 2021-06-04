Bursa'da sahte senetlerle ölmüş kişilerin mallarını üzerine geçirdikleri iddiasıyla 19 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde, vefat etmiş ve mirasçısı bulunmayan kişilerin mallarını, sahte senet düzenleyip icra yoluyla üzerlerine geçirdiği iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 4 ilde, vefat etmiş ve mirasçısı bulunmayan kişilerin mallarını, sahte senet düzenleyip icra yoluyla üzerlerine geçirdiği iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 6 ay önce bir dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan M.A.B'yle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıdan ele geçirilen dijital materyali incelemeye alan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı yeni bilgilere ulaştı.

Çalışmayı derinleştiren ekipler, M.A.B'nin elebaşı olduğu ileri sürülen suç örgütünün, bazı kamu çalışanlarının da yardımıyla yaşamını yitiren ancak herhangi bir mirasçısı bulunmayan kişileri belirlediği ortaya çıktı.

Şüphelilerin, ölen kişilerin imzalarını yurt dışındaki bir şirket aracılığıyla birebir taklit ettirdikleri ve haklarında sahte senet düzenledikleri iddiasına yönelik deliler tespit eden polis, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da operasyon düzenledi.

Sahte senetlerle, hayatını kaybeden 30 kişinin yaklaşık 200 milyon liralık mal varlığını üzerlerine geçirdikleri iddia edilen 19 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ayrıca, bazı iş insanlarını da yurt dışındaki bankalardan kredi çekmelerine aracılık edecekleri iddiasıyla dolandırdıkları ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu