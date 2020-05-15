Bursa'da sahte para operasyonunda 2 tutuklama Bursa polisinin gerçekleştirdiği operasyonlarda sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa polisinin gerçekleştirdiği operasyonlarda sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü sahte para operasyonu gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu A.A., İstanbul'dan yüklü miktarda sahte parayı Bursa'da bir başka yabancı uyruklu M.R.'ye teslim edeceği bilgisini alan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 3 farklı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda sahte 100 TL'lik toplam 38 bin 900 TL, 100 dolar şeklinde toplam 600 dolar, 100 gram toz esrar, 325 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 'Parada sahtecilik ve uyuşturucu ticareti' suçlarından bugün adli makamlara çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA