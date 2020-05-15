Bursa'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama Bursa'da sahte para operasyonu: 2 tutuklamaBursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan ve gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan ve gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 100 TL'lik 389 sahte banknot ile 100'lük 6 Amerikan doları ele geçirildi. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, A.A.'nın İstanbul'dan Bursa'ya yüklü miktarda sahte para getireceği ve bu paraları yabancı uyruklu M.R. ile birlikte piyasaya süreceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, A.A. ve M.R'yi takibe aldı. Takip sonucu tespit edilen 3 farklı adrese operasyon düzenleyen KOM ekipleri, A.A. ve M.R'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 100 TL'lik 389 sahte banknot ile 100'lük 6 Amerikan doları, 100 gram esrar ve 325 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile M.R. parada sahtecilik ve uyuşturucu ticareti suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA