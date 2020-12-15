Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı
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Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı

15.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:59
Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddi a edilen 1 kişi öldü, 6 kişi ise tedaviye alındı.

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddi a edilen 1 kişi öldü, 6 kişi ise tedaviye alındı.

Bursa Devlet Hastanesine, dün ve bugün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşmaları üzerine başvuran Mehmet İ, B.E, F.N, E.A, F.D.Y, T.M. ve S.Ç'nin sahte içkiden zehirlendikleri bilgisi üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hastanede tedavi gören Mehmet İ'nin yaşamını yitirmesiyle soruşturmayı derinleştiren ekipler, hastanede tedavi görenlerden sahte içkileri yarım litrelik pet şişeler halinde temin ettikleri kişinin E.O. olduğunu öğrendi.

Polisin yakaladığı E.O. ise ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi U.K'dan aldığını söyledi.

Bunun üzerine ekipler gözaltına aldıkları U.K'nın sahte içkileri ne şekilde temin ettiğine yönelik ifadesini aldı. Söz konusu içkileri 50 litre olarak internet üzerinden sipariş ettiğini itiraf eden U.K, bunları başka kişilere de sattığını anlattı.

Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, U.K'nın içki sattığı 4 kişinin adreslerini belirleyerek toplam 30 litre sahte içkiye tüketilmeden ele geçirmeyi başardı.

F.N, S.Ç, B.E, E.A, T.M. ve F.D.Y'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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