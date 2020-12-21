Son dakika haberleri | Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri | Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

21.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:15

Son dakika habere göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Piremir Mahallesi'nde yaşayan ve alkol aldıktan sonra fenalaşan Ö.Ü. (46) telefonla aradığı 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Teleferik Meydanı'nda bulunan bu kişi, sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği şüphesiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bilinci açık olan Ö.Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 4'ü hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.

Son dakika haberleri | Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri | Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri | Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberleri | Sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:15:07. #1.15#
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