Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (3)
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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (3)

16.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:52
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (3)

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDEBursa'da, sahte alkolden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin ise hastanelik olmasına ilişkin sahte içkileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Erhan O. ve Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Bursa'da, sahte alkolden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin ise hastanelik olmasına ilişkin sahte içkileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan Erhan O. ve Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Erhan O., ifadesinde, sahte içkiyi Uğur K.'den aldığını; Uğur K. da sahte içkileri internet üzerinden sipariş verdiğini söyledi. Şüpheliler, 'taksirle adam öldürmeye sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Erhan O. ve Uğur K., emniyetten çıkışları sırasında basın mensupları tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.


Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (3)
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (3)
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı; 11 kişinin tedavisi sürüyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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