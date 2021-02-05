Bursa'da sahte içkiden öldüğü iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bursa'da sahte içkiden öldüğü iddiası

05.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:28
Bursa'da sahte içkiden öldüğü iddiası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde içki içtikten sonra cadde üzerinde fenalaşan Feyzi Öksüzler (61), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde içki içtikten sonra cadde üzerinde fenalaşan Feyzi Öksüzler (61), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Sahte içkiden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Öksüzler'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, salı günü saat 20.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde yaşandı. Feyzi Öksüzler, içki içtikten sonra fenalaşarak, yere yığıldı. Öksüzler'i cadde üzerinde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Öksüzler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Feyzi Öksüzler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sahte içkiden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Öksüzler'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma sürüyor.


Bursa'da sahte içkiden öldüğü iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Halsey Sezen Aksu Jason Statham Hüner Coşkuner
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Silah Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da sahte içkiden öldüğü iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 10:29:23. #1.15#
title