Bursa'da sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı
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Bursa'da sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaçak içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

06.08.2020 02:46 | Son Güncelleme: 06.08.2020 02:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaçak içki operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerinden çıkan B.D'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, bagaj kısmındaki kolide kaçak içki buldu.

Bunun üzerine iş yerinde yapılan aramalarda, 35 şişe sahte içki ve paketlenmemiş damacana içerisinde 12 litre alkol ele geçirildi.

Söz konusu sahte içkileri imal edip sattığı belirlenen B.D. ve İ.A. gözaltına alındı.

Bursa'da sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı

Kaynak: AA

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