Bursa'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

26.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:06

Bursa'da yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak alkol sürüleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Osmangazi, Kestel ve İnegöl ilçelerinde operasyon düzenledi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 iş yeri, 6 ev ve 3 araçta arama yapıldı. Aramada 84 litre kaçak içki, 1 ton fermente alkol, 150 litre alkol yapımında kullanılan sirke, elektrikli damıtma cihazı, 1 alkolmetre, 8 damıtma bidonu, kaynatma kazanı, 1 gaz ocağı, 2 şişe anason, 2 kilogram karbon, 96 boş şişe ile kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.

Operasyonda O.U.B, R.E, M.M, A.K, M.K. ve R.M, yakalandı.

Kaynak: AA