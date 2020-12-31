Bursa'da sahte içki operasyonu
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Bursa'da sahte içki operasyonu

31.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:56
Bursa'da sahte içki operasyonu

BURSA'da yılbaşı öncesi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 772 litre sahte içki ele geçirildi.

BURSA'da yılbaşı öncesi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 772 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Gemlik, İnegöl ve Orhangazi ilçelerindeki 4 kişinin sahte içki sattığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fizik takibe aldı. Dün 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; toplam 772 litre sahte içki, rakı yapımında kullanılan 315 anason kiti, çok sayıda içki şişesi ile içki yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Bursa'da sahte içki operasyonu
Bursa'da sahte içki operasyonu
Bursa'da sahte içki operasyonu
Bursa'da sahte içki operasyonu
Bursa'da sahte içki operasyonu
Bursa'da sahte içki operasyonu
Bursa'da sahte içki operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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