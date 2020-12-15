Bursa'da sahte içki faciası....1 kişi öldü 7 kişi komada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da sahte içki faciası....1 kişi öldü 7 kişi komada

15.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:12
Bursa'da sahte içki faciası....1 kişi öldü 7 kişi komada

Bursa'da sahte içki bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, 7 kişi de hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı.

Bursa'da sahte içki bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, 7 kişi de hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı. İnternet üzerinden sipariş verdiği etil alkolleri piyasaya süren kişi ile ona aracılık eden ve satın alan 5 kişi daha gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çekirge Devlet Hastanesi'ne 2 günde alkol zehirlenmesi ile peşpeşe 8 kişinin gelmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılan 8 kişiden Mehmet İncili isimli kişi bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Polis olayı soruşturunca acı gerçek ortaya çıktı. Zehirlenen kişilerin, 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı kişi tespit edildi. E.K. isimli kişi ilk etapta gözaltına alınırken, şüpheli bu kişi etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.

Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul'daki bir firmaya internet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.

Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 3 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul'dan gelen etil alkolün büyük miktarına ulaştı.

Soruşturma derinleştirilirken, başkaca sahte alkol satılan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı, 20 litre civarındaki sahte içkinin bulunması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sinop'ta yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Başkent'te yangın faciası; 1 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Başkent'te yangın faciası; 1 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Silifke'de tır kazasında 1 kişi öldü
Silifke'de tır kazasında 1 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Nilgün Belgün Mustafa Üstündağ Tolgahan Sayışman
Spor Erol Bulut Pierre Webo Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da sahte içki faciası....1 kişi öldü 7 kişi komada | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 18:15:40. #1.15#
title