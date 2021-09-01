Bursa'da sahte dolarla alışveriş yapan 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'da akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan 4 kişi, düzenlenen operasyonla kaldıkları otelde yakalandı.

Bursa'da akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan 4 kişi, düzenlenen operasyonla kaldıkları otelde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda sahte 100 dolarlık banknotla alışveriş yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, istasyondaki kamera kayıtlarını inceleyerek iki şüphelinin geldikleri otomobile ait bilgilere ulaştı.

Otomobilin, A.A. tarafından kiralandığını belirleyen ekipler, şüphelilerin bulundukları yeri tespit etti.

Şüpheliler C.T. ve A.A. ile Suriye uyruklu K.A. ve O.S, kaldıkları otel odalarına düzenlenen operasyonla yakalandı.

Oda ve araçlarda yapılan aramada, 14 uyuşturucu hap, 23 gram metamfetamin, 206 sahte 100 dolar, 826 sahte 50 dolar, 6 sahte 500 avro ve 1 sahte 50 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan