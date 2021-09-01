Bursa'da sahte dolarla alışveriş yapan 4 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da sahte dolarla alışveriş yapan 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'da sahte dolarla alışveriş yapan 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bursa'da akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan 4 kişi, düzenlenen operasyonla kaldıkları otelde yakalandı.

Bursa'da akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan 4 kişi, düzenlenen operasyonla kaldıkları otelde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda sahte 100 dolarlık banknotla alışveriş yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, istasyondaki kamera kayıtlarını inceleyerek iki şüphelinin geldikleri otomobile ait bilgilere ulaştı.

Otomobilin, A.A. tarafından kiralandığını belirleyen ekipler, şüphelilerin bulundukları yeri tespit etti.

Şüpheliler C.T. ve A.A. ile Suriye uyruklu K.A. ve O.S, kaldıkları otel odalarına düzenlenen operasyonla yakalandı.

Oda ve araçlarda yapılan aramada, 14 uyuşturucu hap, 23 gram metamfetamin, 206 sahte 100 dolar, 826 sahte 50 dolar, 6 sahte 500 avro ve 1 sahte 50 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (2)
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (2)
ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezip, gönüllüyü de yaraladılar
ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezip, gönüllüyü de yaraladılar
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Meral Akşener Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Ünal Karaman Enner Valencia Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa'da sahte dolarla alışveriş yapan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 18:47:01. #1.14#

title