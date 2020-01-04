Bursa'da sahte dişçi operasyonu
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Bursa'da sahte dişçi operasyonu

Bursa'da bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede olumsuz koşullarda dişçilik hizmeti verdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

04.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:32
Bursa'da sahte dişçi operasyonu

'da bir apartman dairesinde açtığı ruhsatsız muayenehanede olumsuz koşullarda dişçilik hizmeti verdiği belirlenen şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız diş muayenehanesi işletildiği bilgisi üzerine Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek sözde tedavi hizmeti verdiği belirlenen C.T. yakalandı. Şüphelinin, daha önce de aynı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Diş muayenesi için kullanılan çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz ele geçirilen daire, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince mühürlendi.

Kaynak: AA
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