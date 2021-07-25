Bursa'da sahipsiz hayvanlar da bayram etti
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Bursa'da sahipsiz hayvanlar da bayram etti

Bursa'da sahipsiz hayvanlar da bayram etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gönüllü hayvan severlerin de katılımıyla bayram tatili boyunca sahipsiz sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gönüllü hayvan severlerin de katılımıyla bayram tatili boyunca sahipsiz sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz yıl Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde 6 bin 398 tedavi, 2 bin 900 parazit uygulaması, bin 576 aşılama, 500 acil müdahalede bulunarak sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanları besleme faaliyetlerini de ihmal etmiyor. Sahipsiz hayvanlara sahip çıkılması ve onların beslenmesi noktasında hayvanseverler ve gönüllü vatandaşlarla işbirliğine giden Büyükşehir Belediyesi, son bir yıl içinde 150 ton mama dağıtımı, 400 adet kulübe, 150 adet suluk ve 70 adet büyük mamamatik ile 950 ayrı noktada besleme çalışmalarını yürütüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, gönüllü hayvanseverlerin de katıldığı besleme faaliyetlerine 9 günlük kurban bayramı tatilinde de devam etti. Özellikle kırsal alanlarda sahipsiz sokak hayvanlarının yoğun olduğu, yol kenarları, ormanlık alanlar ve baraj bölgeleri gibi yerlerde besleme çalışması yapıldı.

Besleme faaliyetinin yanında hayvanların yaşamlarını sürdürdüğü kulübelerde çevre temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarını da gerçekleştirildi. - BURSA

Bursa'da sahipsiz hayvanlar da bayram etti
Bursa'da sahipsiz hayvanlar da bayram etti
Bursa'da sahipsiz hayvanlar da bayram etti
Bursa'da sahipsiz hayvanlar da bayram etti
Bursa'da sahipsiz hayvanlar da bayram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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