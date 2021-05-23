Son dakika haberi... Sahilde kayalıklara düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı
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Son dakika haberi... Sahilde kayalıklara düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil bandındaki kayalıkların arasına düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil bandındaki kayalıkların arasına düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dalgakıran mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıkların olduğu alandan kedi sesi geldiğini fark etti.

Kayalıkların arasına 3 kedi yavrusunun düştüğünü gören vatandaşlar, yavrulardan ikisini kurtardı. Diğer kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu kedi yavrusunu kurtardı.

Birkaç günlük olduğu belirlenen ve kayalıkların arasında ıslanan kedi yavrusu, bir esnafın iş yerinde saç kurutma makinesiyle kurutularak annesinin yanına konuldu.

Son dakika haberi... Sahilde kayalıklara düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haberi... Sahilde kayalıklara düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haberi... Sahilde kayalıklara düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haberi... Sahilde kayalıklara düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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