Bursa'da 'Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa' Rüzgârı

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa, Bursa'da Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte minikler, beğeniyle izlediği çizgi film karakterlerinden sağlıklı yaşam, beslenme ve hijyenle ilgili çeşitli faydalı bilgiyi eğlenirken öğrenme fırsatını elde etti.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Bursa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Özcan Akan, 'Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa'nın 30 ilde gösterim gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Bu tarz etkinliklerin, bireylerin küçük yaştan itibaren sağlıklı yaşam kültürünü benimsemelerinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Dr. Akan, "Çocuklarımız beslenme konusunda gerek medyadan gerekse sosyal çevreden kaynaklanan olumsuz ve yanlış mesajlara maruz kalmaktadır. Bu durum çocuklarımızın sağlıksız beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine sebep olmaktadır. Buna karşı olarak Bakanlığımız, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için ülke genelinde etkin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütmektedir" dedi.

BÜYÜKLER DE EĞLENCEYE KATILDI

'Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa' etkinliğine katılım yoğun oldu. Gösteri alanı tamamı ile dolarken çocuklar gösterinin başlamasını sabırsızlıkla bekledi. Gösterinin başlamasıyla birlikte minikler hep bir ağızdan Rafadan Tayfa'nın sevilen şarkılarını söylerken, çizgi karakterlerin kendilerine aktardığı; sağlıklı yaşam, beslenme ve hijyenle ilgili çeşitli faydalı bilgileri öğrendi. Çocukların eğlencesine anne ve babaları da ortak oldu. Rafadan Tayfa ekibinin anne ve babalar için hazırladığı yarışmalarda büyükler kıyasıya mücadele ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Etkinlikte ayrıca Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Yaşam Aracı'ndan çocuklara ağız-diş sağlığı setleri, şapkalar ve broşürler dağıtıldı.

