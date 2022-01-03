Bursa'da sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkının süresi uzatıldı

BURSA (AA) - Bursa'da 31 Aralık 2021'e kadar tanınan sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasına ilişkin karar, 28 Şubat'a uzatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan ve büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına desteğin sürdürüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresini yeniden uzattığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısında oy birliğiyle aldığı kararla Bursa'daki tüm sağlık çalışanlarının özel düzenlenmiş kartları ile toplu taşıma araçlarından 31 Aralık 2021 tarihlerine kadar ücretsiz yararlanmasına karar vermişti. Pandemiyle mücadelenin aralıksız devam etmesi ve salgın riskinin ortadan kalkmadığını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkını 28 Şubat 2022'ye kadar uzattı."

Yeşil halk otobüsleri ve ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacak uygulamada, ilçeler arası taşımacılık yapan hatlar ve turizm hatları (F3, E-80) kapsam dışında tutuldu.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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