Bursa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım 31 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak Bursa'da sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından 31 Mayıs'a kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Bursa'da sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından 31 Mayıs'a kadar ücretsiz yararlanabilecek.

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma süresi olarak belirlenen 5 Nisan tarihi, 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştır. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza fedakarlıkları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte görev yapan sağlık çalışanlarının 5 Nisan'a kadar metro, sarı otobüs ve otoparklardan ücretsiz olarak yararlanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA