Bursa'da sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi

BURSA (AA) - Bursa'da işitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurulabilmesi amacıyla sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Merkezinde görevli eğitimciler tarafından 6 farklı bölgede 120 saat verilen derslere, sağlık kurumlarında çalışan 53 gönüllü personel katıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Çekirge Devlet Hastanesinde düzenlenen sertifika töreninde, toplumda sağlık hizmeti verdikleri insanlar arasında engelli bireylerin de olduğunu söyledi.

Engellilere hizmet verilirken iletişim kurulmasının önemli olduğunu belirten Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün de işaret dili konusunda daha önceden işaret dili eğitimi almış 155 arkadaşımıza, 53 arkadaşımızı daha ilave ediyoruz. Bu hakikaten iyi bir sayı ve ama daha çok kitleye ulaşması bizim için kıymetli. Engelli vatandaşımız sağlık kurumuna geldiğinde önce onu anlamak lazım. Ardından yapılması gerekeni yapıp anlatabilmek lazım. O yüzden bu işaret dilini öğrenmek ve bulunduğumuz ortamlarda bu dili kullanabilmek ihtiyacı olanlarla bu dili konuşabilmek önemli."

Konuşmanın ardından, kursiyerler, İstiklal Marşı ile Çayır Çimen Geze Geze türküsüne işaret dili ile hayat verdi.

Tören sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.