Bursa'da sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darbedildiği iddiası

BURSA (AA) - Bursa'da bir hastanede görevli hemşireyi darbettiği iddia edilen zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün gece ateşi yükselen 10 aylık bebeğini Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Tuncay B, burada görevli hemşire Aytekin Aktürk'le triyaj uygulaması nedeniyle tartıştı. İddiaya göre Tuncay B. daha sonra Aktürk'ü darbetti.

Olayın ardından zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Aytekin Aktürk'ün dün gece Çocuk Acil Kovid-19 Servisinde, bir hastanın yakınları tarafından sözlü ve fiziksel şiddete uğradığı belirtildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sürecin takibi her yönüyle bizzat müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Sağlık personelimize ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yapılan bu menfur saldırıyı kınıyorum." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan hemşirenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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