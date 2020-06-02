Bursa'da sağanak yağış tarım arazilerini su altında bıraktı Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Çamdibi ve Dırazli mahalllerindeki ekili alanlara zarar verdi.

Arazisi sular altında kalan çiftçilerin bilgi vermesi üzerine harekete geçen İznik Ziraat Odası, bölgede hasar tespiti için çalışma başlattı.

İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle iki mahallede ekili alanların yağış nedeniyle zarar gördüğünü anlattı.

Çamdibi ve Dırazli'deki biber, kabak gibi sebzelerin ekili olduğu tarlalar ile üzüm bağlarının yağıştan olumsuz etkilendiğini kaydeden Mutlu, 200-300 dönümlük alanda hasar oluştuğunu tahmin ettiklerini, net tespit için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İbrahim Dönmez de kabak ektiği tarlasının sular altında kaldığını belirterek, "Bir ay önce kabak ekmiştim. 10 gün sonra da toplayacaktım. Zararım on binlerce lira." dedi.

Çiftçi Nihat Çakmak ise tarlasındaki suyu, su motorları ile tahliye edeceklerini, ancak bu işlemin de günler süreceğini söyledi.

Kaynak: AA